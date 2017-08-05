'Biz kendimizi tanımazsak rüzgarın önündeki yaprak gibi oluruz'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca İstanbul Müftülüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen, Hakkari ve Mardin'den gelen 220 öğrenciye dini değerler eğitimi verilerek kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezdirildiği 1 aylık programın Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kapanış etkinliğindeki konuşmada, organizasyonda emeği geçen kurum ve kuruluşları tebrik etti.

Etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdağ, kapanış etkinliğine katılımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir tarih, kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu aktaran Bozdağ, gençlere seslenerek, bütün işlerin başının, insanın, kendini, tarihini, kültürünü, medeniyetini tanımasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer biz, kendimizi tanımazsak, ecdadımızı bilmezsek, sahip olduğumuz kültür ve medeniyetten haberimiz olmazsa o zaman rüzgarın önündeki yaprak gibi olur, rüzgarın kuvvetine göre gideceğimiz istikamet belli olur. Biz inancımıza göre, dinde kardeşiz ama aynı zamanda bütün insanlık, insanlık nedeniyle yaratılışta da kardeşiz. Kardeşlik hukukunu güçlü kılmak, kardeşlerin birbirini çok ama çok iyi tanımasıyla mümkün olur. Hani Yunus Emre diyor ya, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım...' Esasında işleri kolay kılmanın yolu da tanış olmaktan geçiyor, bilmekten geçiyor. Eminim ki bu tür organizasyonlar, memleketimizin değişik yerlerinde yaşayan yavrularımızın başka yerlerde yaşayan yavrularımızla tanışmasına, kaynaşmasına olduğu gibi tarihimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin, inancımızın mihenk taşlarını yerinde görmelerine ve tanımalarına da vesile olacaktır."