İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kavgalarla uğraşan bir ülke değil, kendi arabasını, uçağını, milli uydusunu yapan, dünyaya söylediği söz hüküm olan bir Türkiye istediklerini belirtti.

İstanbul Büyükçekmece Tepecik Meydanı'ndaki mitinge katılan Bakan Soylu, konuşmasında, 16 Nisan'ın, sadece 18 maddelik anayasa oylaması olmadığını, yıllarca Türkiye'ye karabasan gibi çökenlere karşı "Bu ülke bizimdir, bu vatan bizimdir, bu devlet bizimdir." demenin zamanı olduğunu söyledi.

Soylu, mevcut sistemin engellerinden artık yorulduklarını aktararak, "Biz artık arkamıza bakmaktan yorulduk. Acaba bir başbakan yine asarlar mı bu memlekette diye korkmaktan yorulduk. Yorulduk artık yeniden bir 15 Temmuz gelecek de sırtımıza hançer saplayacaklar mı diye beklemekten yorulduk. Biz geleceğe 2023'e, 2053'e, 2071'e bakmak istiyoruz. Kavgalarla uğraşan bir ülke değil, kendi arabasını, uçağını, milli uydusunu yapan dünyaya söylediği söz hüküm olan bir Türkiye istiyoruz." diye konuştu.

Süleyman Soylu, terörle mücadelede, kararlılık ve siyasi gücün esas olduğunun altını çizerek, son 4 ayda terörle mücadele konusunda 40'ın üzerinde kanun çıkardıklarını anlattı.

Ankara'da oturarak devletin yönetilemeyeceğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Sorunları çözemezsin. Sorunları biriktirirsin sonra altında ezilirsin. Bu sistemi bunun için kurdular. Sorunları biriktirmek, altında siyaseti ve milleti ezmek için kurdular. Buna bir daha müsaade etmemek lazım. Tabii Meclis olacak. Güçlü bir Meclis olacak. Bu Meclis, milletle hükümet arasında köprü vazifesi görecek ve hükümeti denetleyecek. Pazar seçim, pazartesi işbaşı, 5 yıl boyunca dolu dizgin hizmete bakacak. Baktı baktı, bakmadı, millet elbet tezkereyi eline verip gönderecek. Yeni sistem bu."

"Bu günü 300 yıldır bekliyoruz"

İçişleri Bakanı Soylu, tam 300 yıldır bu günü beklediklerini belirterek, 300 yıldır Türk milletinin bu topraklardan baş aşağı götürülmeye çalışıldığını aktardı.

Dönem dönem bu durumdan çıkmaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Darbeler getirdiler... Karışıklıklar getirdiler... Kardeşi kardeşe düşürdüler. Bakın Avrupa karışmış durumda. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Başka ülkeler sırada. Ortak para birimlerini avro yapmak istediler, anayasa yapmak istediler beceremediler. Amerika kendine yeni bir rota belirlemeye çalışıyor. Birinci yükselişimizi, 14-15 yıllık Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde yaptık. Şimdi ikinci yükseliş zamanımızdır. Bu da ancak yeni sistemle gerçekleştirilebilir. Bu fırsatın kaçırılmaması lazım." AA