Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- AK Parti’nin 16. yılını kutluyoruz ama AK Parti’nin davası binlerce yıllık geçmişe dayanıyor.

- Türkiye’yi 15 yılda 3 kat büyütmüş olmamız davamıza layıkıyla hizmet ettiğimizin kanıtıdır.

- Bundan sonra her 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağız.

- AK Parti milletimizin partisidir, biz bu partiyi milletimizle kurduk, saldırıları milletimizle göğüsledik.

- AK Parti’nin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir.

- 11 milyon üyemiz var, buradan üyelerimize sesleniyorum 2019’un Mart ve Kasım ayında bunu ikiye katlamaya var mısınız?