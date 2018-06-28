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Bitlis'te 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Hizan'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Bitliste 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA

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