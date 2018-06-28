Bitlis'te 10 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
Bitlis Hizan'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanlığından Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA