  • 29 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.783
    EURO 4.676
  • BIST 120307.32
    ALTIN 163.493
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bitlis'e 20 milyon liralık sağlık yatırımı

Bitlis'e 20 milyon liralık sağlık yatırımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'e 20 milyon liralık sağlık yatırımı yapılacağını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bitlise 20 milyon liralık sağlık yatırımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yazılı açıklamasında, Ahlat Devlet Hastanesi'ne geçen yıl yaptıkları 30 yataklı binaya ek olarak 80 yataklı, modern ve donanımı yüksek yeni bir bina daha inşa edeceklerini belrtti.

Böylece yatak kapasitesinin 30'dan 110'a çıkacağını, D grubundaki hastanenin statüsünün de C grubuna yükseleceğini vurgulayan Demiröz, açıklamasında "Yeni binanın ödeneği hazır ve projesi onaylandı. Şu anda ihale aşamasında. Sağlık yatırımına özellikle önem veriyoruz. Yakında Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne de 2 milyon liralık bir yatırımla anjiyo ünitesi kazandırarak hemşehrilerimizi tedavi için çevre illere gitme zahmetinden kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Bitlis'teki bütün hastanelerin acil ünitelerini kısa süre önce modernize ettiklerini aktaran Demiröz, Ahlat Devlet Hastanesinde 7 olan uzman doktor sayının da 17'ye yükseltileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: vedat demiröz, hastane, Bitlis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER