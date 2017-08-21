  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Bitlis Valisi'nden Mehmetçiğe moral ziyareti

Bitlis Valisi'nden Mehmetçiğe moral ziyareti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgede terör örgütleriyle etkin mücadele yürüten Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

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Bitlis Valisinden Mehmetçiğe moral ziyareti

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgede terör örgütleriyle etkin mücadele yürüten Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

Vali Ustaoğlu, beraberinde Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile bazı jandarma karakollarını ziyaret etti.

Askeri helikopterle Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına giden Vali Ustaoğlu'nu, burada karakol komutanı karşıladı.

Karakolda görev yapan askerlerle sohbet eden Ustaoğlu, birlikte yemek yedi.

Bölgede yürütülen terörle mücadeleyle ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Ustaoğlu, ardından Bölükyazı Karakol Komutanlığına geçerek, tankçı ve topçu birliklerini gezdi.

Buradan Cevizyatağı Jandarma Karakoluna giden Vali Ustaoğlu, bir askeri ziyarete gelen ailesiyle yakından ilgilendi.

Vali Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, her zaman bir ve beraber olduklarını anlattı.

Askerlere "Hainlere göz açtırmadan her birinizin kahramanca yapmış olduğu mücadele ve operasyonlar, bizim en büyük moralimiz. Allah'ın yardımı ve inayeti her birinizin üzerine olsun." ifadelerini kullanan Ustaoğlu, "Ya bu topraklarda ölürüz ya da onları bu topraklara gömeriz. Bizim gideceğimiz başka bir coğrafyamız ve ülkemiz yok. Bütün terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Etiketler: Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Terörle Mücadele, mehmetçik
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