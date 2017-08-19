'Birtakım hesaplar yapmak isteyenler şehitliklerimize baksın'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terörle veya başka yöntemlerle milletimizi ve devletimizi caydırmak, yolundan döndürmek ve Türkiye üzerinde birtakım hesaplar yapmak isteyenler varsa şehitlerimize baksınlar, şehitliklerimize baksınlar. Vatan ve millet söz konusu olduğunda bu milletin Eren Bülbül gibi daha 15’inde nasıl ölüme koştuğuna iyi bakmaları lazım." dedi.

Bozdağ, çeşitli açılış ve temel atma törenleri için Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, hizmete açılan parkta Akdağmadenli olup Çanakkale'de, terörle mücadelede şehit düşenler ile 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin bulunduğunu belirtti.

Bu topraklarda doğmuş, ülkesi ve vatanı için mücadele ederken şehit düşenlere rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Bu devletin ve bu ay yıldızlı al bayrağın hangi bedeller karşısında var olduğunu, kıyamete kadar bunların var olması için de hangi bedellerin ödenmesi gerektiğini öğretmek bakımından bu anıt son derece önemlidir. Burada, çelik konstrüksiyon üzerine Belediye Başkanımızın bana verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin en büyük Türk bayrağını yaptık. Bu da son derece gurur verici bir olaydır. Bayrağımız bizim bağımsızlığımızın sembolü, rengi şehitlerimizin kanı, yıldızı ise şehitlerimizi temsil ediyor. Bizim milletimizi, geçmişimizi, geleceğimizi, varlığımızı ve bağımsızlığımızı temsil ediyor."

Bozdağ, Türkiye’nin ve aziz milletin kıyamete kadar var olması temennisinde bulunarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk Devleti'ne, Türk milletine, Türk vatanına, Türk bayrağına karşı uzanan ve bu aziz milletin mukaddesatına uzanan her tür elin, her tür ihanetin şehitlik için ölüme koşan büyük kahramanlar tarafından kırılacağını, bu şehitlik anıtı ve şehitlerimizin varlığı bir kez daha göstermektedir. Rabbim aziz milletimizi, kıyamete kadar var etsin, vatanımızı, devletimizi, bayrağımızı var etsin. Rabbim bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat vermesin, vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat vermesin, milletimizin birliğini dirliğini yok etmek, birbirine düşürmek, huzur ve barış ortamını yok etmek ve yok ettirmek isteyenlere fırsat vermesin. Ezanlarımızı ve mukaddesatımızı kıyamete kadar var etsin. Aziz milletimiz ve bu milletimizin temiz evlatları var olduğu sürece de Rabbimin inayetiyle de bu millet de bu vatan da bu bayrak da bu devlet de kıyamete kadar inşallah var olacaktır."

Şehitlerin varlığının ve onların akıttığı kanların, bu vatanı yaşatan en önemli hazineler olduğuna vurgu yapan Bozdağ, bu hazineyi kıyamete kadar muhafaza edeceklerini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle veya başka yöntemlerle milletimizi ve devletimizi caydırmak, yolundan döndürmek ve Türkiye üzerinde birtakım hesaplar yapmak isteyenler varsa şehitlerimize baksınlar, şehitliklerimize baksınlar. Vatan ve millet söz konusu olduğunda bu milletin Eren Bülbül gibi daha 15’inde nasıl ölüme koştuğuna iyi bakmaları lazım. Şehitlerimiz, şehitliklerimiz bu ülkenin tapularıdır, sahipleridir, hayat damarlarıdır. Öyle olduğuna inanıyoruz. Allah, ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin ama biz biliyoruz ki eğer bir ülkenin evlatları, ülkesi, milleti, devleti, vatanı, bayrağı, bağımsızlığı için, gerektiğinde ölüme cennete koşar gibi koşmaktan vazgeçerse ayaklarının altında basacakları bir vatan bulma hakkını kaybederler. Onurla yaşayacakları bir devlete sahip olma hakkını kaybederler. Bağımsızlığın sembolü bir ay yıldızlı al bayrağın altında özgürce yaşama hakkını kaybederler. Hamdolsun aziz Türk milleti tarih sahnesine çıktığı günden beri bu değerlere ölümüne sahip çıkmıştır. İnşallah, kıyamete kadar da sahip çıkacaktır. Kimse vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi, kutsallarımızı yok edemeyecektir, yok etmeyi de başaramayacaktır."