'Birliğimizi bozmaya çalışanlara cevabımızı göstereceğiz'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Lapseki Belediyesince "32. Kiraz Festivali" kapsamında düzenlenen "İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'a sayılı günler kaldığını belirtti.

15 Temmuz akşamı birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin geleceği için tek kalp, tek yürek olarak yola devam edeceklerini söyleyen Kurtulmuş, "15 Temmuz'da vatan hainlerini tekrar hatırlayacağız. Kinimizi, öfkemizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Aynı şekilde şehitlerimizi, gazilerimizi onlara duyduğumuz minneti şükranı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Kurtulmuş, bir asır önce Gelibolu Yarımadası, Saros Körfezi ve Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyerek İstanbul'u almak isteyen emperyalistlerin niyetinin, 15 Temmuz akşamı İstanbul'daki Şehitler Köprüsü'nün üstünü kapatanlarla aynı olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Onların düşünceleri de o akşam insanların üstüne helikopterden, uçaklardan bomba atan kurşun yağdıran, onları destekleyen tanklarla insanların arabalarının üzerinden geçen o eşkıyaların, o çetelerin onların arkasındaki güçlerin de niyeti aynı niyettir. Hiç farkları yoktur. O zaman Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu topraklarının aziz insanlarına, bu aziz millete diz çöktürmek ve bu aziz milleti köleleştirmek istediler. Çok şükür direndik. Kurtuluş Şavaşı'mızı verdik. Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz bu toprakları kurtardı. İzzetle, onurla bugüne kadar yaşadık."

"Amaçları bu millete diz çöktürmek"

Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016'da hain bir çetenin, aynı uluslararası emperyalist niyetlerin bir parçası olarak bu millete yeniden diz çöktürmek istediğini vurguladı. O güçlerin Türkiye'de iç savaş çıkarmak istediğini anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin işgali olan bu projeyi hayata geçirmek istediler. Allah sizlerden razı olsun. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Gazilerimizden ve milyonlarca kardeşimizden Allah razı olsun. Direndiniz ayağa kalktınız. Aynı Çanakkale'deki ecdadınız gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki ecdadınız gibi emperyalistlerin uşaklarına, onların kuklalarına ve arkasındaki güçlere müsaade etmediniz. Bu millet büyük bir millet. Bir asır sonra aynı sınavı aynı başarıyla geçti. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer karşımıza başka şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin güney sınırlarında yıllardır besledikleri, büyüttükleri PKK'yı başka bir ad altında yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Adı da PYD, YPG vesaire diyorlar. Ellerine dünyanın en iyi silahlarını veriyorlar. Amaçları bu millete diz çöktürmek için emperyalistlerin uşağı olan bu terör örgütlerini yeniden kullanmaktır. Buna müsaade edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. Ne DAEŞ ne PKK asla müsaade etmeyeceğiz. Hangi silahları verirlerse versinler Türkiye olarak milletin desteğiyle birlikte terör örgütlerinin hepsini Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle bertaraf edeceğiz. Biz değil, terör örgütleri ve onları destekleyenler diz çökecekler."

"Biz biriz, beraberiz, hep beraber hepimiz Türkiye'yiz"

Kurtulmuş, bunun bir şartı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi milli menfaatlerimizi, milli onurumuzu Türkiye'nin değerlerini maneviyatımızı asla unutmayacağız. Biz biriz, beraberiz, hep beraber hepimiz Türkiye'yiz. Türkiye'deki bu dirliği, birliği bozmak isteyenlere de cevabımızı inşallah 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye'nin her yerinde göstereceğiz. Çanakkale'de de göstereceğiz, Lapseki'de de göstereceğiz. Allah Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermesin. Kalplerimizi, kollarımızı birbirimizden ayırmasın. Adımlarımız istikametimiz, inancımız ve yüreğimiz sağlam olsun."

"Tek derdimiz bu milletin ayağa kalkması"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da tek dertlerinin bu milletin ayağa kalkması olduğuna dikkati çekti. Bunun için bir talepleri olduğunu aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Biz hizmet edeceğiz, sizler de bize sahip çıkacaksınız. 'Hizmet mi? İdeolojik kavga mı? Hizmet mi? Yollarda yürümek mi?' dediğimizde Çanakkale'yi arkamızda görmek isteriz. Bu millet 'Kim hizmet ediyor, kim dedikodu yapıyor, kim iş yapıyor, kim polemik yapıyor?' bunu iyi takip ediyor. Biz Lapseki'mize olan güvenimizi, Lapseki'nin bize olan güvenini tekrar hatırlamış olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz."

Referandum sürecinin geride kaldığını hatırlatan Turan, "Bundan sonra seçime kadar durmak yok yola devam diyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu ödemeye çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından yapımı 13 milyon liraya mal olan "İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, ayrıca Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.