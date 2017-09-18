'Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesi şarttır'

New York'ta yeni Türkevi binasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesi şarttır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesinin şart olduğunu söyledi.
New York'ta yeni Türkevi binasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesi şarttır." dedi.