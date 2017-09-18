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'Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesi şarttır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesinin şart olduğunu söyledi.

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Birleşmiş Milletlerin reforme edilmesi şarttır

New York'ta yeni Türkevi binasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerin değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesi şarttır." dedi.

Etiketler: birleşmiş milletler, recep tayyip erdoğan, new york, new york türkevi
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