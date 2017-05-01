  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » 'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet yok'

'Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet yok'

Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden beklenen nedir? Adalettir. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet var mı? Asla böyle bir şey yok." dedi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'da Jamia Millia İslamia Üniversitesince kendisine verilecek fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden beklenen nedir? Adalettir. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde adalet var mı? Asla böyle bir şey yok. Erdoğan bunu söylediği zaman sert oluyor, sevilmez oluyor. Tamam da biz kime kendimizi sevdireceğiz? Biz, dünya mağdurlarına, mazlumlarına kendimizi sevdirebiliyorsak bu bize yeter." ifadelerini kullandı.

"Milyona yakın insanı öldüren, bir devlet terörü estiren katil Esed hala Suriye'nin başında durabiliyorsa, bu Birleşmiş Milletlere rağmen, artık söylenecek söz kalmamıştır." diyen Erdoğan, "Hala Suriyeliler bombalanmaya devam etse, biz kapımızı yine kapatmayacağız. O varil bombalarından kaçan insanlara, o kimyasal silahlardan kaçan insanlara, o konvansiyonel silahlardan kaçan insanlara eğer kapılarımızı kapatırsak biz de zalimlerden olmaz mıyız? Zulme rıza zulümdür." şeklinde konuştu.

Etiketler: birleşmiş milletler, recep tayyip erdoğan, hindistan
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