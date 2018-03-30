"Birkaç çapulcuya boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar"

AK Parti Gemlik İlçe Başkanlığında yapılan "Şehitler Köşesi"nin açılış töreninde şehit aileleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yüzyıllar geçse de düşmanlıklarından bir nebze geri durmayan kimi ülkelerin, odakların Anadolu coğrafyasını Türklere zindan etme, bu bölgenin haritasını yeniden çizme emellerinden vazgeçmediğini söyledi.

Her ne olursa olsun vatanı mukaddesat, namus, haysiyet ve şerefin teminatı olarak gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Eğer orada ezan susmuş, bayrak inmiş, değerler yitirilmişse o artık vatan değildir. Onun için vatansız kalmak, adeta cansız kalmaktır. Can yoksa yaşadığınızın da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, güvenlik güçlerinin FETÖ mensuplarından temizlendikten sonra hiç olmadığı kadar güçlü ve hedefe kilitlenmiş durumda olduğunu vurgulayarak, "Bu hainlerin, çapulcuların, alçakların ensesinde nefesimiz sürmeye devam edecek. Bir tane bile kalmayıncaya kadar azim ve kararlılığımızdan geri durursak kalbimiz kurusun." dedi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam edeceğiz"

Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin vurulduğunun iddia edildiğini anımsatan Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar, bir sivilin kılının zarar görmemesi için kendi hayatını tehlikeye atan bir Mehmetçik'in varlığından habersiz. Çeşitli çeşitli tezviratlar. Terör örgütlerinin kara propagandasına mahkum olarak, onların esiri haline gelerek, Türkiye'yi yaftalamaya çalışanlar, bizim müttefik olarak kabul ettiğimiz ya da müttefik olarak gördüğümüz ya da öyle davrandıklarını bildiğimiz ama bu süreçte hangi amaca hizmet ettiklerini daha net ve açık bir şekilde anladığımız ülkeler dahi bunu yapıyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi biz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye devam edeceğiz."

"Boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar"

Çavuşoğlu, Afrin'de "Niye daha önce gelmediniz" diye üzülen sivillerin bulunduğunu ifade ederek, "Milletimizin son ferdi kalıncaya kadar bu mücadele devam edecek ve biz bunda kararlıyız. Birkaç tane çapulcuya boyun eğeceğimizi düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Geçmişimize ve tarihimize baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Kim karşımıza çıkarsa çıksın"

Terörün bitirileceğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Başka çaresi ve yolu yok, kararlıyız. Neresi olursa olsun, kim karşımıza çıkarsa çıksın. Milletimizden beklentimiz, birliği beraberliği daha fazla güçlendirmek, omuz omuza vermek. Millet olarak tek yumruk, tek yürek olup bunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, "Tünelin ucundaki ışık gözüktü. Attığımız her adım, bizim ne denli güçlü olduğumuzu gösteriyor. Bugün Afrin ile ilgili olarak içimizdeki kimi densizlerin söylediklerini nazarı itibara alsaydık Afrin'de olamazdık. Şimdi oradayız, bir terörist bırakmayıncaya kadar. Bundan sonra Münbiç ise Münbiç, Sincan ise orası. Bunları takip edeceğiz, bunların işini Allah'ın izniyle bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA