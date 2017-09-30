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Buradasınız : » » 'Birileri Barzani'nin sırtını sıvazlıyor'

'Birileri Barzani'nin sırtını sıvazlıyor'

Kurtulmuş, "Barzani'nin referandumu yüzlerce parçalı 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır.Bölgede daha fazla düşmanlık bölünme olsun diye birileri Barzani'nin sırtını sıvazlıyor" dedi.

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Birileri Barzaninin sırtını sıvazlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, partisinin Osmaniye 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetin ne için yapıldığının unutulması halinde siyaset yapanların yolunu kaybedebileceklerini söyledi.

AK Parti olarak niçin siyaset yaptıkları sorusunu her gün kendilerine sormaları gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bizler büyük bir milletin, köklü bir medeniyetin varisleriyiz. Anadolu, Rumeli hatta bugün sınırlarımızın dışında kalmış coğrafyada hala devam eden büyük bir medeniyetin mirasçısıyız. Asırlar boyunca çok çalkantılı günler geçirdik. Büyük yok oluş ve yeniden var oluşlar yaşadık." diye konuştu.

"Barzani niye referandum yapıyor?"

Kurtulmuş, Birinci Dünya Savaşı'nda oynanan oyunun yine sahneye konulmaya çalışıldığını söyledi.

"Barzani niye referandum yapıyor?" diye soran Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PYD, PKK, DEAŞ niye var? Niye bombalar patlıyor, suikastler yapılıyor? Hepsi büyük resmin bir parçası. Barzani'nin referandumu, yüzlerce parçalı 'puzzle'ın sadece bir parçasıdır. Bölgede daha fazla düşmanlık, bölünme olsun diye birileri, Barzani'nin sırtını sıvazlıyor. Bu saf da sahi zannediyor. Bilmiyor ki bugün sırtını sıvazlayanların yarın onu yarı yolda bırakacağını. DEAŞ, PKK, PYD'yi yarın kullanılmış mendil gibi çöp kutusuna atacaklar ama burada oyunu bozan bir ülke var, o da Türkiye. Musul'da, Kerkük'te ne oyunlar dönüyor biliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kongrenin ardından Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan Astsubay Mustafa Sefa Kök'ün, Dervişli köyündeki babaevini ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. AA 

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
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