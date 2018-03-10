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Biri lider kadrodan olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi

2-9 Mart tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri lider kadrodan olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi

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Biri lider kadrodan olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı Harekatıyla teröristlere ağır darbe vuran Mehmetçik, yurt içerisinde de teröristlere göz açtırmıyor.

Komandolar birçok noktada araziyi karış karış tarıyor. Diyarbakır ve Mardin kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda, son bir haftada aralarında sözde üst düzey sorumluların da olduğu 18 terörist etkisiz hale getirildi.

 21 mağara, sığınak ve silah mevzi imha edildi. Arazi aramalarında 1 Doçka uçaksavar, 17 uzun namlulu silah, 35 el bombası ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Teröristlerin tuzakladığı çok sayıda el yapımı patlayıcı da yerinde imha edildi.

Operasyonlarda terör örgütünün finans kaynaklarına da ağır darbe vuruldu..

Son bir haftada yaklaşık bir buçuk ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör operasyonu, teröristler, PKK
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