'Bırakılan teröristler nerede intihar bombacısı olarak karşımıza çıkacak?'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesi için kaleme aldığı makalede Suriye’de DEAŞ ve PYD arasındaki kirli anlaşmaya ilişkin çarpıcı tespitler yaptı.

Kalın, "Yüzlerce DEAŞ'lı teröristin Rakka'dan çıkması için yapılan anlaşmanın detayları, bir kez daha bir terör örgütüyle savaşmak için başka bir terör örgütünü kullanma politikasının zafiyetini ortaya koydu. Washington'da kimsenin açıkça sormak istemediği rahatsız edici soru ise şu: Serbest bırakılan teröristler, hangi dünya başkentinde intihar bombacıları olarak karşımıza çıkacak?" dedi.

Suriye için siyasi çözüm arayışları

Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazdığı makalede terör örgütlerinin hiçbir siyasi çözümün içinde yer alamayacağının altını özellikle çizen İbrahim Kalın şunları aktardı:

"ABD’nin 'DEAŞ Rakka’dan çıkınca PYD-YPG ile bağımızı koparacağız' sözünü tutup tutmayacağını bekleyip göreceğiz. PYD-YPG konusu, Türkiye’nin kırmızı çizgisi olmaya devam ediyor. Bu örgütler, PKK’nın Suriye kolu olmaları nedeniyle hiçbir siyasi çözümün ortağı olamazlar."

Soçi'de üçlü Suriye zirvesi

Kalın, 22 Kasım'da Soçi'de yapılacak üçlü Suriye Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Kalın, "Astana sürecinin bir uzantısı olan bu zirve, Cenevre sürecine bir alternatif değil, onu tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmelidir. Her iki platformdan somut ve kalıcı sonuçlar çıkabilmesi için ise tüm tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten, tüm Suriyelilerin özgürlüğünü ve güvenliğini sağlayan bir yaklaşım içinde olmaları gerekir." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber



