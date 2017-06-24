  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz'

'Bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz'

Başbakan Yıldırım: Yapay tartışmaları, nifak, fitne girişimlerini bozduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi kimse tutamaz. Bir ve beraber kardeş oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz.

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Bir ve beraber oldukça hiçbir güç bizi yıkamaz

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği'ni ziyaretinin ardından, Atatürk Parkı'ndaki bayramlaşma programında, tüm vatandaşlara selamlarını ileterek, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere de uzun ömür diledi.

Vatandaşların birlik ve beraberliklerini koruması halinde Hacı Bektaş Veli'nin sözündeki gibi "bir, iri, diri" olunacağını belirten Yıldırım, "Yapay tartışmaları, nifak, fitne girişimlerini bozduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle bizi hiç kimse tutamaz. Bir ve beraber, kardeş oldukça bizi hiçbir güç bizi yıkamaz." dedi.

"Çok daha fazlasını başarabiliriz"

Milletin birbirine daha fazla güvenmesi ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Böyle yaparsak, bu güne kadar yaptıklarımızın çok daha fazlasını başarabiliriz. Çok daha yüksek hedeflere hep beraber ulaşırız. Bizi kardeşlik kurtaracak, bizi kardeşlik büyütecek, biz bu dayanışma ruhuyla evelallah önümüzdeki 8-10 yıl içinde dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Buna zerre kadar şüphem yoktur. Kim ne kadar içeriden ve dışarıdan terörü, şer odaklarını kullanarak birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya, aramıza bozgunculuk tohumları ekmeye çalışsa da bunu başaramadılar. Bunu Gezi'de, 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da başaramadılar, terörle başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar." AA 

Etiketler: Başbakan Yıldırım
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