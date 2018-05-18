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Bir sınır kapısında iftar açıyorlar, diğerinde sahur yapıyorlar

Türkiye'de Kapıkule'de iftar yapan şoförler, bir sonraki oruca sınır kapılarındaki yoğunluğa göre ya Hırvatistan'da ya da Sırbistan'da niyet ediyor.

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Bir sınır kapısında iftar açıyorlar, diğerinde sahur yapıyorlar

Yüklerini belirtilen adreslere ulaştırmak için kimi zaman ülke, kimi zaman da kıta geçmek zorunda kalan tır şoförleri, Ramazan'ı da ailelerinden kilometrelerce uzakta geçiriyor.

Ramazan'da da yoğun mesailerine devam eden pek çok tır şoförü, ailelerinden uzakta hazırladıkları yiyeceklerle sınır kapıları yakınlarında iftar, demledikleri çayla yemek sonrası keyif yapıyor.

Türkiye'de Kapıkule'de iftar yapan çoğu şoför, bir sonraki oruca sınır kapılarındaki yoğunluğa göre ya Hırvatistan'da ya da Sırbistan'da niyet ediyor.

"İftarla sahur arasında üç ülke geçiyoruz"

İftar sofrasını tırın dorsesindeki mutfağında, satın aldığı yiyeceklerle hazırladığını belirten Mahmut Bulut, sınır kapılarındaki kuyruk nedeniyle orucunu bazen direksiyon başındayken açmak zorunda kaldığını ifade etti.

İftarı Kapıkule'de sahuru ise Sırbistan ya da Hırvatistan'da yapacaklarını belirten Bulut, "Ömrümüz yollarda geçiyor. İftarla sahur arasında üç ülke geçiyoruz. Evimiz tırımız, mutfağımız ise dorsemiz oldu. Burada yatıp burada kalkıyoruz. Acısıyla tatlısıyla 27 yıldır çalışıyoruz." diye konuştu.

Şener Turgut ise Kayseri'den aldığı yükü Avusturya'ya götürdüğünü dile getirdi.

Ramazanda oruç tuttukları için sırada uzun süre bekleyişlerde zorlandıklarını aktaran Turgut, "Bayramlarda, ramazanda ailemizden uzak olduğumuz için biraz hüzünlü geçiyor." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: ramazan, Kapıkule, iftar, sahur
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