'Bir nebze iyileşme var'

Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Baykal'ın tedbiren uyutulduğunu söyleyen İbiş, Baykal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğine yönelik haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

Erkan İbiş, "Deniz Bey'in durumunda yine ciddiyetini koruyor bilinci kapalı. Hayati bulguları kontrol altında herhangi bir belirgin anormallik yok nörolojik bulgular ile aynı beyin fonksiyonları dünle aynı daha önce kötüye gidiş vardı. Dün ile bugün arasında kötüye gidiş arasında bir sonuç yok bu bizim için güzel bir bulgu." ifadelerini kullandı.

Tomografi bulgularında düne nazaran bir miktar iyileşme bulgusu var küçük de olsa umutlandırıcı diyen İbiş sözlerini şöyle sürdürdü;

Kendisine yine cihazla solunum desteği sağlanıyor beyin koruma tedavisi uygulanıyor. Bunun bir parçası olarak da uyutulma işlemi devam ediyor. Basında ya da sosyal medyada spekülatif haberler çıkıyor beyin ölümüne dair, hayır kesinlikle böyle bir şey yok. Kesinlikle bu haberler doğru değil. Elbette ki elimizden geleni yapacağız onun iyileşmesi için inancımız ve duamız eksik etmeyeceğiz ümitsiz olduğumuzu asla söylemedik. Ümidimiz Elbette var.