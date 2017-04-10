Bir haftada PKK'nın nefesini kesen 456 operasyon!

Ülke genelinde 3-10 Nisan arasında düzenlenen terör operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince 456 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 570, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 77, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında bin 963, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 76 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonlarda 33'ü ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi.

Batman, Bitlis, Erzurum, Tunceli, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Iğdır ve Bingöl'de terör örgütü mensuplarınca kullanılan 61 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 52 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince, 114 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere bir ton 654 kilogram patlayıcı madde, 68 el bombası, 68'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 107 silah ele geçirildi.