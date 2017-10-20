Bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı, Şırnak Uludere, Siirt Baykan, Diyarbakır Hani, Lice ve Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin/Basyan terörist kampları bölgelerinde orta çaplı operasyonlar düzenlendiğine işaret edildi.

Operasyonlarda, son 1 hafta içerisinde, 2'si sözde lider kadrosundan olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele harekatları kapsamında 12-18 Ekim tarihleri arasında terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır ve Irak’ın kuzeyi bölgelerinde yürütülen operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği vurgulandı.

İkisi sözde lider kadroda olmak üzere 45 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 4 av tüfeği, 2 tabanca, 156 kilogram amonyum nitrat, 5 el bombası, 330 çeşitli cins ve çapta hafif silah olmak üzere çok miktarda mühimmat ele geçirildiği ifade edildi.

Örgütün finans kaynağına da darbe vuruldu

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında yapılan operasyonlarda da 354 bin 34 paket kaçak sigara, 42 kaçak telefon, 7 bin 756 kök kenevir, bin 37 kilogram esrar ile 82 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 9-16 Ekim tarihleri arasında terör örgütleriyle mücadelede 21 terörist etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA