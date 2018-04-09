İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Başbakan Binali Yıldırım: Rejimin yaptığı vahşet kabul edilemez
Filistin'de şehit sayısı 32'ye yükseldi
Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Mimar Sinan eserleriyle yüzyıllardır yaşıyor
Otomotiv ihracatı 2018 yılının ilk çeyreğinde yine rekor kırdı
18 yılda 24 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti
Samsun'da kaçma hazırlığı yapan FETÖ şüphelileri hücre evinde yakalandı
Mardin'de oteller Mayıs sonuna kadar dolu
Somali'de siyasi kriz istifa getirdi