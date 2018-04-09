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Buradasınız : » » Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

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