Bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Mardin, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 42 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan, özellikle Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Hatay bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Mardin Dargeçit ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 9 roketatar, 14 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 49 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği ve 214 el bombası ele geçirildi, 24 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, 1350 kilogram amonyum nitrat, 119 tüp, 5 havan mühimmatı, 68 roketatar mühimmatı, 5 mayın, 43 bin 500 piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 60 bin hafif silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye ele geçirildi.

Operasyonlarda teröristlerce kullanılan 33 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Diyarbakır Lice'de çalıntı ve terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunan, PKK tarafından bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen bir araç da ele geçirildi.

Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 77 bin 937 kök kenevir, 270 kilogram toz ve 650 kilogram kubar esrar, 2 bin 500 litre akaryakıt ile 291 bin 480 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 837 kişi yakalandı.

Son bir haftadaki operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki harekat

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Terör örgütünün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesi vuruldu

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısını her geçen gün giderek artırdığı vurgulandı.

TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğine işaret edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür. " ifadelerine yer verildi.