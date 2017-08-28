Bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, 21-28 Ağustos'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 21-28 Ağustos'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, 21-28 Ağustos'ta ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, 22'si ölü, 10'u teslim, ikisi sağ olmak üzere 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.