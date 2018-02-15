Bir hafta önce görevden alınan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre H.A. liderliğindeki suç örgütüne 15 Aralık 2017 tarihinde operasyon düzenlene Organize Şube ekipleri, silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, fuhuşa teşvik, rüşvet ve görevi kötüye kullanmak gibi suçlamalarla 15 zanlıyı gözaltına almış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmayı genişleten Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda haklarında rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı yönünde bulgular olan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i polis 16 kişiyi gözaltına aldı.

Konuya ilişkin emniyetten yapılan açıklamada, "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 15-12-2017 tarihinde Anadolu ve Avrupa yakasında faaliyet gösteren H.A. liderliğindeki suç örgütü ve üyelerine yönelik yapılan operasyonda (silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, fuhuşa teşvik, zorlama, yer temin etmek, zorla senet imzalatmak, cinsel salıdırı, kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması, rüşvet ve görevi kötüye kullanmak) suçlarından 15 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir.

Örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ve yapılan tespitler sonucu örgütün tefecilik ayağında yer aldığı tespit edilen üyeleri ile haklarında örgütten rüşvet aldığı ve örgüt faaliyetleri kapsamında görevi kötüye kullandığı yönünde deliller elde edilen kamu görevlilerine yönelik 15.02.2018 tarihinde İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.