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Buradasınız : » » "Bir daha böyle olayların yaşanmayacağını düşünüyoruz"

"Bir daha böyle olayların yaşanmayacağını düşünüyoruz"

28 Şubat sürecinde tutuklanan dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, "Bu karar, bundan sonra böyle şeylere tevessül edilmemesi açısından çok önemlidir" dedi.

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&quot;Bir daha böyle olayların yaşanmayacağını düşünüyoruz&quot;

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden, Sincan Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin düzenlediği Kudüs Gecesi programı nedeniyle önce açığa alınan, ardından tutuklanan Bekir Yıldız, 103 sanıklı 28 Şubat davasında verilen kararı değerlendirdi.

Yıldız, kararın hayırlı olmasını söyledi. 

28 Şubat sürecinde birçok mağduriyet yaşandığını ve sıkıntı çeken insanlar olduğunu belirten Yıldız, "Gönül isterdi ki 28 Şubat ve benzeri olaylar ülkemizde hiç yaşanmasın" dedi.

"Yıllar geçse de şükürler olsun bir karar çıkmış oldu. Bu karar, bundan sonra böyle şeylere tevessül edilmemesi açısından çok önemlidir. Bir daha böyle olayların yaşanmayacağını düşünüyoruz. Olacak diye de bir kuşkumuz ve endişemiz yok." 

Kaynak: AA 

Etiketler: sincan, bekir yıldız, 28 şubat
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