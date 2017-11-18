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Buradasınız : » » 'Bir ahlaksızlık yaptılar, beş dakika sonra döndüler'

'Bir ahlaksızlık yaptılar, beş dakika sonra döndüler'

NATO tatbikatında yaşanan skandala bir tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Bir ahlaksızlık yaptılar, beş dakika sonra döndüler, dönecekler." ifadelerini kullandı.

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Bir ahlaksızlık yaptılar, beş dakika sonra döndüler

NATO tatbikatında yaşanan skandala bir tepki de Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan geldi.

Akdağ, "Norveç'teki hadiseyi takip ettiniz değil mi? Bir ahlaksızlık yaptılar, beş dakika sonra döndüler, dönecekler. Bu haysiyetli milletin karşısında hangi oyunları oynarsa oynasınlar, yüz geri edip dönecekler Allah'ın izniyle." dedi.

Türkiye'nin güçlenmesinin, mazlumlara kol kanat germesinin, birilerinin hoşuna gitmediğini ifade eden Recep Akdağ, şunları kaydetti:

"Nasıl ki bizim dedelerimiz hayatları pahasına bu milletin haysiyetini ayakta tuttular, bayrağını yüksekte tuttular, buraların bağımsızlığını devam ettirdiler, biz de onların torunlarıyız, biz de bu kararlılıkla liderimizin arkasında durmaya devam edeceğiz.''

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Recep Akdağ, NATO tatbikatı, nato
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