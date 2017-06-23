  • 23 HAZIRAN 2017, CUMA

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Bingöl'de 406 kişiye terör tutuklaması

Bingöl'de son bir yılda terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 406 kişi tutuklandı.

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Bingölde 406 kişiye terör tutuklaması

Bingöl'de, son bir yılda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), terör örgütü PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalarda toplam 406 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da devletin bekası, milletin birlik ve beraberliğine kast eden FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe teşebbüsü ile ülkede bölücü faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile mücadele hız kazandı.

Son bir yıl içerisinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bin 390 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı, 273 zanlı tutuklandı ve 271 şüphelinin soruşturma süreci tamamlanarak kamu davası açıldı. Açılmış olan iddianameler mahkemelerce kabul edilerek kovuşturma süreci başlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında da 950 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü, 118 zanlı tutuklandı, bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma süreci tamamlanarak kamu davası açıldı ve kovuşturma süreci başladı.

Terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında ise 57 şüpheli hakkında soruşturma yürütüldü, 15 zanlı tutuklandı, bir kısım şüpheliler hakkında soruşturma süreci tamamlanarak kamu davası açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk kuvvetlerinin, milletin birlik ve beraberliğine, ülkenin bekasına kasteden terör örgütlerine yönelik mücadeleyi hukuk kuralları içerisinde aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Etiketler: fetö, PDY, PKK, DEAŞ, Bingöl, terör operasyonu
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