Bingöl'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmede, dün meydana gelen "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi, Suriye'nin Ayn el Arap (Kobani) bölgesinden kaçan bir terör örgütü PKK/PYD mensubu da Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu yakalandı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 514 fişek ve 4 el bombası ele geçirildi.