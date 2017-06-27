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Bingöl'de 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kapılı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bingölde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Kapılı bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gerçekli Köyü Kapılı Mezrası kırsalında barındıkları tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, teröristlere ait 8 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 biksi makineli tüfek, 1 kanas keskin nişancı tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonla bölücü terör örgütünün sözde Akdağ grubunun tamamının imha olduğu değerlendirilmektedir. İlimiz genelinde terör ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Genç ilçesine bağlı Kapılı Jandarma Karakolu bölgesinde güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda bir grup teröristle sıcak temas sağlandığını, çıkan çatışmada teröristlerin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Köşger, etkisiz hale getirilen teröristlerin, örgütün sözde Akdağlar grubu olduğunu değerlendirdiklerini kaydederek, terör örgütüne yönelik operasyonun sürdüğünü belirtti.

Etiketler: hava harekatı, Bingöl
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