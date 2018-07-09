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Binali Yıldırım: Yeni dönemin kurucu cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumu ile birlikte yeni bir dönemin başladığını bu dönemin kurucu cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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Binali Yıldırım: Yeni dönemin kurucu cumhurbaşkanı Erdoğandır

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, Mecliste gazetecilerin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, yeni sistemin hayırlı olmasını diledi. 16 Nisan referandumuyla birlikte yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu dönemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu dönemin kurucu cumhurbaşkanı milletimizin tasdikiyle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu. 

Kaynak: AA

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