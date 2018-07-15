Binali Yıldırım TÜRKSAT için verdiği talimatı ilk kez açıkladı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedeflerinden biri olan TÜRKSAT'taki anma törenine katıldı.

Yıldırım, FETÖ'nün gerçek amacının iletişimi kesmek olduğunu söyleyerek, "Böylece vatandaş bilgi alamayacak darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı." dedi.

"Sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalı"

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi TÜRKSAT'la ilgili bilgiyi ilk kez paylaştı.

"O günkü genel müdüre dedim ki eğer buraya bir şekilde saldırı olursa biz bu yayınların devam etmesini nasıl sağlarız? Bir tedbiriniz var mı? O zaman yok dediler, o halde derhal bir tedbir alacaksınız dedim. Sistem herhangi bir aksaklık olmadan çalışmalıdır. Darbecilerin genel uygulamasıdır."

"Emellerine ulaşamadılar"

Yıldırım o gecenin kahramanları arasında yazılı ve görsel medyanın sosyal medyanın katkılarından da bahsetti.

"Havadan buraları taramak suretiyle bombalar atmak suretiyle burayı etkisiz hale getirmeye çalıştılar. TÜRKSAT'ta çalışan arkadaşlarımızın akıllı tutumları sayesinde bu emellerine ulaşamadılar."

"Darbe ve vesayet dönemi bitti"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, darbe ve vesayet döneminin 16 Nisan halk oylamasıyla kapandığını söyledi.

"Burada 2 çalışanımızı kaybetti. Görevi başından ayrılmayarak vatanı uğrunda canını veren bu kardeşlerimize ayrıca bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Parlamenter sistemin darbeleri önleyememiş ve nihayet bu sistemin değiştirilmesi yönündeki irade çok daha belirgin hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile beraber artık tek ve yegane irade sahibi milletimiz olmuştur."

Kaynak: TRT Haber