Bin yıllık Türk askeri taktiği Afrin'de uygulanıyor

TSK’nın Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı 5’üncü günü de bölgeye asker, mühimmat ve zırhlı araç takviyesi devam etti.

PKK’nın sızma girişimleri anında püskürtülüyor. Teröristler üç gün içerisinde toplamda 104 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 61’i termal kameralarla, 31’i de İHA’lar tarafından fark edilerek önlendi.

Terör örgütü PKK/YGP’ye karşı herakat başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıldır zafer getiren hilal taktiğini Afrin’de de uygulamaya koydu. Afrin’e batıdan dört, kuzeyden üç, doğudan bir cephe açıldı. Örgüt adeta hilal içerisinde boğuluyor.

Güvenlik birimleri, önceki gece sabaha karşı batı cephesinde yer alan Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepenin ele geçirildiği bilgisini verdi. İlk gün Afrin’in kuzeyindeki Kilis-Gülbaba’dan kara harekatını başlatan TSK, doğuda Azez’den Suriye’ye girerek PYD/YPG’li teröristlerin olduğu bölgeyi kıskaca almış oldu.

Mayınlar, Harekatı yavaşlatıyor

Askeri uzmanlar, Afrin’e uzanan güzergâhta terör örgütünün döşediği mayınlar ve el yapımı bombalar nedeniyle yavaş hareket edildiğini, mayınlı alanların etap etap temizlenerek ilerlendiğini dile getiriyor.

Kaynak: İHA