'Bin yıllık kardeşliğimiz ilelebet sürecek'

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı çalışmada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gayrimeşru referandumuna ilişkin, "Ülkemizin gerek Irak gerek Suriye, güney hudutlarında herhangi bir bölünme, ayrılıkçı hareket, yapay devlet kurma girişimi olursa Türkiye olarak biz bunu ulusal güvenlik meselesi olarak görürüz ve gerekeni yaparız. Bunu bütün dünya bilmelidir. Türkiye'nin dostluğuna herkes güvensin ama Türkiye'ye düşmanlık edenler de bir kere değil, on kere düşünsün." değerlendirmesinde bulundu.

Irak Merkezi Hükümet ile, Irak'a sınırı olan İran ile birlikte yok hükmündeki gayrımeşru referandumdan sonra gelişen durumları, alınacak tedbirleri zaman kaybetmeden almak için görüşmelerinin sürdüğünü aktaran Yıldırım, bu yönde kararlılıklarının tam olduğunu vurguladı.

Başbakan Yıldırım, bölgede yeni sorun alanları istemediklerine dikkati çekerek, Suriye'de 7 yıldır yaşanan iç savaş nedeniyle DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütü yüzünden milyonlarca insanın evini terk etmek durumunda kaldığını anımsattı.

Yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini, en büyük bedeli ise Türkiye'nin ödediğini dile getiren Yıldırım, olup bitenlere Türkiye'nin ilgisiz, kayıtsız kalmasını kimsenin beklememesi gerektiğinin altını çizdi.

"Önlemler peyder pey devreye girecek"

Yıldırım, Türkiye'nin önlemlerinin önümüzdeki günlerde peyder pey devreye gireceğini dile getirerek, gelişmeleri takip edeceklerini ve ona göre karar vereceklerini söyledi.

"Kardeşçe yaşadığımız bu topraklara fitne tohumu ekilmesine asla rıza göstermeyiz." diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kürtler, Araplar, Türkmenler de kardeşimizdir. Aşık Veysel ne diyor? 'Kürt'ü, Türk'ü ile Çerkezi Adem'in oğlu, kızı, beraberce şehit, gazi, yanlış var mı? Neresinde? Yezid nedir? Ne Kızılbaş? Değil miyiz hep bir gardaş? Bizi yakar, bizim ateş. Söndürmektir tek çaresi. İşte bizim hamurumuz, anlayışımız bu. Bu toprakların mayası da ruhu da bu.' Bu mısralar içerisinde bulunduğumuz aşure ayında ne kadar da anlamlı değil mi?

Herkes iyi bilsin ki bu yanlışın Kuzey Irak'ta yapılan bu referandumun orada yaşayanlara, bölgeye hiçbir faydası yok. Huzur getirmez, sorunları daha da büyütür. Muhteris yöneticilerin kirli pazarlıkları ve sorumsuzluklarının bedelini Kürt kardeşlerimize ödetmeyeceğiz, bunun böyle bilinmesi lazım. Şartlar ne olursa olsun ülkemizde kardeşliği daim edeceğiz. Bin yıllık beraberliğimizi ilelebet, sonsuza kadar birlik, beraberlik içerisinde tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan anlayışı ile sürdüreceğiz."