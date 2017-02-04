Bin 880 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçen hafta içerisinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri, özellikle Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis ve Ağrı'yı teröristlerden temizlemek, kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.

Bu kapsamda istihbarata dayalı nokta operasyonları icra edilirken, 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 piyade tüfeği, 1 tabanca, 1 RPG-7 roketatar, bin 900 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmatla, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar, hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 20 kilogram uyuşturucu ve 97 bin 250 paket kaçak sigara yakalandı.

Etkili hudut denetimi ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 853 kişi yakalanırken, son bir haftada icra edilen operasyonlarda zayiat yaşanmadı.

Bin 880 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

Bölücü terör örgütü mensuplarının barınma ve depolama alanları kullanılamaz hale getirildi. Bu hafta icra edilen operasyonlarla, terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık faaliyetleri önemli oranda engellendi.

Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetlerinin hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmesine devam edildi. Alınan tedbirler sayesinde bir haftada 4 bin civarında şahıs yakalandı, beraberlerinde çok miktarda uyuşturucu maddeyle kaçak malzeme ele geçirildi.

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Destek faaliyetlerine devam edildi

9 Aralık 2016'da başlayan El Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. El Bab'ın, ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildi.

Bu kapsamda, tecrit harekatı sürdürülmekle beraber, El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri kontrol altına alındı, Kabr El Mukri batısında Bzaghah yönünde ilerleme kaydedildi. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildi.

DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

Harekat kapsamında hudut hattı önemli oranda emniyete alınarak, DEAŞ terör örgütünün özellikle Kilis bölgesine gerçekleştirdiği alçak saldırıların önüne geçildi. Bu sayede bölgede sınır ötesinde yaşayan Suriyelilerin de evlerine geri dönerek normal yaşantılarına başlamalarına olanak sağlandı. 3 Şubat 2017 tarihi itibarıyla El Bab'ın ele geçirilebilmesi amacıyla şehrin kuşatılması faaliyetlerine devam edildi, bölgedeki kuvvetler tahkim edildi.

Gelinen bu aşamada TSK, Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etti. AA