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Bin 823 kamu çalışanı görevine iade edildi

FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı sonucu görevlerinden ihraç edilen 2 bin 168 kamu çalışanından bin 823'ü görevlerine iade edildi.

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Bin 823 kamu çalışanı görevine iade edildi

FETÖ'nün "Mor Beyin" tuzağı sonucu ByLock kullandıkları iddiası ile görevlerinden ihraç edilen bin 823 kamu çalışanının görevlerine iadesine ilişkin listelerin bulunduğu 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, Mor Beyin yazılımı nedeniyle telefonlarında ByLock tespit edilen 11 bin 480 kişi arasında bulunan ve kamu görevinden ihraç edilen 2 bin 168 kişiden bin 823'ünün, yapılan incelemeler sonucu FETÖ üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmadığı için görevlerine iadesi kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 697 sayılı KHK ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarından 214, TSK'dan ise 48 kişi kamu görevinden çıkartıldı, birer televizyon ve radyo kanalı kapatıldı.

Etiketler: kanun hükmünde kararname, 697 sayılı khk
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