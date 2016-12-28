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Bin 493 emniyet müdürü ve amirinin atama ve yer değiştirmesi yapıldı

2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

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Bin 493 emniyet müdürü ve amirinin atama ve yer değiştirmesi yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı. AA

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü atama ve yer değiştirme, Emniyet Genel Müdürlüğü
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