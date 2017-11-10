'Bilinci giderek açılıyor, sorulara yazarak cevap veriyor'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini, sorulara yazarak kısa cevaplar verdiğini belirtti.

İbiş, "Deniz Baykal'ın bilinci giderek açılıyor, yazabiliyor, hesap yapabiliyor, sesleri ayırt edebiliyor. Ailesi ve doktorlarıyla yazarak iletişim kuruyor. Konuşma çabası var. Duyduklarını daha iyi anlıyor, anlamdırıyor. Bugün siren seslerinden 10 Kasım olduğunu başıyla selamlayarak ifade etti. Deniz beyin sağlığı olumlu yönde gelişmeye devam ediyor. İyileşme süreci artarak devam ediyor. Yoğun bakım ve tedavi süreci aylar alacak."

Deniz Baykal, 15 Ekim'de beyin damarlarından birinin tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. Baykal'ın tedavisi İbni Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber