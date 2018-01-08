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Buradasınız : » » Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 'kısa dönem askerlik' açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 'kısa dönem askerlik' açıklaması

Bakanlık, "Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik konusu, sanayicilerle toplantıda gündeme gelmiştir. Hükümetin gündeminde olan bir konu değildir." açıklamasını yaptı.

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kısa dönem askerlik açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, ulusal bir gazeteye verdiği röportaja ilişkin bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

"Konu sanayicilerle yapılan toplantıda gündeme gelmiştir"

Haberde, meslek yüksekokulu mezunlarına askerliğin kısalacağı şeklinde bir değerlendirme yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Röportaj sırasında gazetecinin, 'Meslek yüksekokulunu bitirene de askerlik süresinde bir indirim sağlansa, bu konuda çok yazdık…' şeklindeki sorusuna Bakan Özlü'nün, 'Bu konuşulan bir konu. Sivas'ta Milli Eğitim Bakanımızın da olduğu sanayicilerle yaptığımız bir toplantıda bu konu konuşuldu. Milli Eğitim Bakanımız da not aldı. Bu konu gündemde, bilmediğimiz bir konu değil' şeklindeki cevabı, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik konusunun hükümetin gündeminde olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. Konu sanayicilerle yapılan toplantıda gündeme gelmiştir. Hükümetin gündeminde olan bir konu değildir."

Kaynak: AA 

Etiketler: kısa dönem askerlik, Faruk Özlü, bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı
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