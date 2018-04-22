Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü'den 23 Nisan mesajı

Mesajda 23 Nisan 1920 tarihinin, "milletin ayağına pranga vurulmaya çalışıldığı, cennet vatanın dört bir yandan işgal edildiği bir ortamda, milletçe dirilişin sembolü olduğunu" belirten Özlü, şunları kaydetti:

"O günden bu yana bağımsızlığın sembolü olan TBMM, bundan sonra da ilelebet demokrasiye güç vermeye, bağımsızlığın sembolü olmaya devam edecektir. 23 Nisan 1920'de her tarafımızı toplarıyla, tüfekleriyle, askerleriyle saran düşmanlar, bugün de farklı enstrümanlarla aynı hain emellerini gerçekleştirmenin peşindeler. Nasıl ki o gün her türlü imkansızlığa rağmen o bağımsızlık savaşını kazandıysak, bugün de ayağımıza pranga vurulmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz."

"Çocuklarımız geleceğin bilim insanları"

Bakan Özlü, 23 Nisan'ın armağan edildiği çocukların Türkiye'nin umudu ve yarınların garantisi olduğunu vurguladığı mesajında, "Bilimi ve teknolojiyi özümseyerek geleceğe hazırlanan çocuklarımız, her alanda yüzümüzü ağartmaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız, geleceğin bilim insanları olarak, bilim ve teknoloji dünyasına katkıda bulunacaklardır. Bu vesileyle, bu özel günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Destansı mücadeleleriyle bizlere bu günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA