Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Düzce'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mehmet Keleş'in istafının ardından seçilen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret etti.

Bakan Özlü, Belediye Meydanı'nda Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Ay, AK Parti Düzce Milletvekili Fevai Arslan, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, belediye personeli ve partililer tarafından karşılandı.

Daha sonra makama geçen Özlü, burada yaptığı konuşmada, Düzce Belediyesi'nde nöbet değişimi olduğunu söyledi.

Geçen hafta Düzce Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkanının belirlendiğini anımsatan Özlü, şöyle konuştu:

"Bugün Belediye Başkanımızı ziyaret edip hayırlı olsun demek istedim. Kendisini tebrik ediyoruz. Dursun Bey'in daha önce güzel hizmetleri oldu. Kendilerini savunma sanayisinde çalışırken tanırdım. Hem referandum hem de referandum öncesi seçimlerde bizimle beraber köy köy, mahalle mahalle bize katkı sağladı. Kendisine hayırlı, uğurlu olsun. İyi hizmetleri olacağından eminim. Biz de hep kendisine yardımcı olacağız, arkasında olacağız. Hep beraber çalışacağız."

Özlü, açıklamanın ardından partililer ve Dursun Ay ile basına kapalı görüştü.AA