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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Her türlü harekatı yapmaya hazırız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, olası bir Afrin operasyonuyla ilgili, "Türkiye’nin güvenliği için her türlü hareketi, her türlü harekatı yapmaya hazırız" dedi.

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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: Her türlü harekatı yapmaya hazırız

Düzce'de konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Afrin'e harekat hazırlığının sorulması üzerine, "Bu konu, dün enine-boyuna değerlendirildi. Türkiye, kendi güvenliğini korumak için, kendi güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapar. Bu çerçevede, gerek Kuzey Irak olsun, gerek Kuzey Suriye olsun, yani sınırlarımızın güvenliği ve Türkiye’nin güvenliği için, her türlü hareketi, her türlü harekatı yapmaya hazırız" dedi.

Isparta'da düşen uçak

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Çarşamba günü CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesiyle ilgili de konuşan Özlü, "Teknik bir rapor hazırlanacak, bu teknik rapordan önce bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü konu teknik bir konudur. Kaza mıdır, başka bir şey midir, teknik elemanlar çalışacaklar. Onların çalışmasından sonra bir şey söyleyelim, şu an bir şey söylememiz yanlış olur" diye konuştu.

Yerli otomobil çalışmalarının sorulması üzerine ise Özlü, "Bu konuda çok konuştum. Yerli otomobil çalışması çok iyi gidiyor, bu kadar söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"Cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz"

Basına kapalı programın ardından gazetecilere açıklama yapan Özlü, gündemi sürekli meşgul eden arabada cam filmi yasağı konusunda İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir çalışma yaptıklarını da söyledi.

Konu hakkında iki bakanlık yetkililerinin bulunduğu ortak bir çalışma yapıldığını hatırlatan Özlü, "Bu çalışma sonucunda bir karar, bir çözüm önerisi ortaya koyduk. Bu çözüm önerisini Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. Başbakanımızın talimatları doğrultusunda cam filmi konusunu nihayetlendireceğiz. Bu konuda Başbakanımıza arz aşamasındayız" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: bilim, suriye, afrin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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