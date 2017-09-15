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Bilecik'teki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 Eylül'den beri devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

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Bilecikteki yangın 5. gününde kontrol altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 10 Eylül'den beri devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan, Bozüyük'e sıçrayan yangının söndürülmesi için yoğun çalışma yürütüldü. Çok sayıda arazöz ve dozerle müdahale edilen alevlerin etrafı çevrildi.

Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, her ihtimale karşı iki keşif helikopterinin havalanmak üzere bekletildiğini ve ekiplerin bir hafta boyunca bölgedeki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de gün içinde yangının etkili olduğu alanı helikopterle inceleyeceği öğrenildi.

Etiketler: bilecik, orman yangını
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