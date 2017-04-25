Bild'in Türkiye iddiasına Mehmet Şimşek'ten yanıt

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardım istediği" iddialarına ilişkin "Bild gazetesinin bugün internet sitelerine yansıyan haberi kesinlikle doğru değildir. Bağlamından çıkarılmış, çarpıtılmıştır" ifadesini kullandı.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Alman Bild gazetesinin, bugün bazı internet sitelerine yansıyan, "Türkiye'nin Almanya'dan ekonomik yardım istediği" iddialarını içeren haberinin, "Kesinlikle doğru olmadığını" belirtti.

Konunun bağlamından çıkarıldığını ve çarpıtıldığını ifade eden Şimşek, "G20 Zirvesi'nde bir soru üzerine, Almanya'ya yaptığımız ziyarette Türkiye'nin yardım talebinde bulunmadığını, iş birliği önerdiğimizi söyledim." değerlendirmesinde bulundu.