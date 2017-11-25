  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Beyaz Saray: YPG'ye verilen silahlar hakkında bilgilendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan da açıklama geldi.

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Beyaz Saray: YPGye verilen silahlar hakkında bilgilendirme yapıldı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada terör örgütü YPGye verilen silahlarla ilgili olarak "Başkan Trump'ın Suriye'de sahadaki ortaklarına yönelik askeri desteğe ilişkin yeni düzenlemeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdiği" kaydedildi.

Her iki lider Suriye'de iç savaşın sona ermesi için birleşmiş milletler güvenlik konseyinin 2 bin 254 sayılı tasarısının hayata geçirilmesi ve Cenevre sürecinin desteklenmesinin önemini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump Suriye'nin terör örgütleri için güvenli bir barınak olmaması ve dış müdahalelere açık hale gelmemesi için Suriye'nin istikrar ve birlik içinde olmasının öneminin altını çizdi.

Beyaz saray açıklamasında, her iki liderin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınacak askeri malzemeyi görüştüğü de belirtildi.

TRT HABER 
 

Etiketler: Trump, cumhurbaşkanı erdoğan, beyaz saray'dan açıklama
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