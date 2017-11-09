  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Beyaz Saray: İki ülke arasında yeni sayfa açılacak

Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Beyaz Saray'da görüştü.

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Beyaz Saray: İki ülke arasında yeni sayfa açılacak

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, TSİ 19.00'da başlamıştı.

Görüşme sonrası ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki ülke arasında yeni sayfa açılacak. Müttefikler olarak yapıcı diyaloğa ihtiyaç var. Terör teditlerine karşı ABD Türkiye'nin yanında" denildi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Beyaz Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Yıldırım-Pence görüşmesi sırasında Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın tamamen kapatıldığı ve parka çıkan sokaklarda ilave güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Olası protestolara karşı polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray önündeki alanda ve Lafayette Park'ta terör örgütü PKK yandaşları eylem yapmış ve ABD polisi eylemcilere geç müdahalede bulunmuştu.

Başbakan Yıldırım, New York'a geçti

1 saat 20 dakika süren görüşmede, YPG'ye verilen silahlar, vize meselesi ve FETÖ elebaşının iadesi gibi konuların görüşüldüğü tahmin ediliyor.

Başbakan Yıldırım, Mike Pence ile görüşmesinin ardından, Washington'dan ayrılarak New York'a geçti.

New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek olan Başbakan Yıldırım daha sonra iş adamlarıyla akşam yemeğinde buluşacak.

Başbakan Yıldırım'ın heyetinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Büyükelçi Serdar Kılıç ve Başbakan Yıldırım'ın dış politika başdanışmanı Kerim Ura bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
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