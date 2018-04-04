Beyaz Saray: DEAŞ'la mücadelede sona gelindi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Suriye'de DEAŞ'la mücadelede sona gelindi. DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması ve barış için BM de dahil bölge ülkeleri ortak çalışmalı" denildi.

Beyaz Saray, dün yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında ABD yönetiminin Suriye konusunda aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, doğrudan Amerikan askerlerinin geri çekilmesine yönelik bir ifade kullanılmazken şu değerlendirmeye yer verildi:

"Suriye'de DEAŞ'ı yok etme askeri misyonu, DEAŞ'ın neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasıyla hızlı bir şekilde sonuna geliyor. ABD ile müttefikleri, Suriye'deki henüz ortadan kaldırılmamış küçük DEAŞ kalıntılarını yok etme görevine bağlıdır. (Suriye ile ilgili) Gelecek planları hakkında müttefiklerimiz ve dostlarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Bölgedeki ülkelerin ve BM'nin, DEAŞ'ın bir daha asla ortaya çıkmamasına ve barışı sağlamaya yönelik çalışmasını bekliyoruz."

Yetkililerin "geri çekilme" açıklaması

Öte yandan Amerikan medyasında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Beyaz Saray yetkililerine dayandırılan haberlerde, "ABD'nin bir süre daha Suriye'de kalmasına ancak bu sürenin sonunda ülkeden çekilmesine" karar verildiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA