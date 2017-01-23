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Buradasınız : » » 'Beta testleri ücretsiz uygulanacak'

'Beta testleri ücretsiz uygulanacak'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT Haber'de, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

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Beta testleri ücretsiz uygulanacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT Haber'de, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle: 

[Anayasa Değişikliği] Biz sistemi ve hükümet etme biçimini değiştiriyoruz.

[Anayasa Değişikliği Referandum Süreci] Vatandaşın hakemliğine güveniyoruz.

- Virüs kaynaklı oldukları için antibiyotik kullanmaya gerek yok.

- Yaptığımız çalışmalarla farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz.

- Bakterilerle mücadele konusunda daha ileri bir noktadayız.

- Yeni testle betayı ve gribi birbirinden ayırıyoruz.

- Öğretici, bilgilendirici ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yapacağız.

- Beta testleri ücretsiz uygulanacak.

- Konunun mali tarafını düşünmedik amacımız insanlarımızın sağlığı.

- Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalarda daha dikkatli olunması gerekiyor.

Etiketler: trt haber, TRT, sağlık bakanı, Recep Akdağ
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