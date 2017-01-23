Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT Haber'de, TRT Haber ve Spor Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle:
[Anayasa Değişikliği] Biz sistemi ve hükümet etme biçimini değiştiriyoruz.
[Anayasa Değişikliği Referandum Süreci] Vatandaşın hakemliğine güveniyoruz.
- Virüs kaynaklı oldukları için antibiyotik kullanmaya gerek yok.
- Yaptığımız çalışmalarla farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz.
- Bakterilerle mücadele konusunda daha ileri bir noktadayız.
- Yeni testle betayı ve gribi birbirinden ayırıyoruz.
- Öğretici, bilgilendirici ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yapacağız.
- Beta testleri ücretsiz uygulanacak.
- Konunun mali tarafını düşünmedik amacımız insanlarımızın sağlığı.
- Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalarda daha dikkatli olunması gerekiyor.