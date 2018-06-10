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Bestler Dereler'de 3 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

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Bestler Derelerde 3 günde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonu sürüyor.

İHA aracılığıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda etkisiz hale getirilirken, operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi.

Bölgedeki operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA

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