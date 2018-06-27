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Beştepe'deki zirveye Başbakan Yıldırım da katılacak

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabulüne katılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Beştepe’deki zirve hakkında basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Arkadaşlar malum İzmir milletvekili Alpay Özalan'ın babası rahmeti rahmana kavuştu. Cenazede bulunmak için buraya geldim. Buradan da Ankara'ya gideceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli ile görüşeceğini hatırlatan Yıldırım, “O görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

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