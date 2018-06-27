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Beştepe'de görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

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Beştepede görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısının ardından bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 

Basına kapalı görüşme, saat 16.00'da başladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da hazır bulunduğu kabulde, Devlet Bahçeli'ye partisinin Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan ve Mustafa Kalaycı eşlik etti.

Kabulde, 24 Haziran seçimleri sonrasındaki sürece ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

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