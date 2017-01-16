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Buradasınız : » » Beştepe'de 'ekonomiyi değerlendirme toplantısı' yapılacak

Beştepe'de 'ekonomiyi değerlendirme toplantısı' yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, ekonomiyi değerlendirme toplantısı yapılacak.

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Beştepede ekonomiyi değerlendirme toplantısı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

Toplantı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Etiketler: ekonomiyi değerlendirme toplantısı, cumhurbaşkanı erdoğan
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