Beştepe'de 'ekonomiyi değerlendirme toplantısı' yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.
Toplantı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, ekonomiyi değerlendirme toplantısı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.
Toplantı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşecek.