Beştepe'de 'ekonomiyi değerlendirme toplantısı' yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomiyi değerlendirmek üzere ekonomiyle ilgili bakanlar ve üst düzey bazı bürokratların katılımıyla bugün bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

Toplantı Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde gerçekleşecek.